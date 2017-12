Dinde et boudin Dimanche… paracétamol lundi! Et non pas aspirine…

Attention médicaments

C'est paraît-il le régime de la France ce week-end, mais attention si ces deux médicaments sont efficaces, ils restent des produits potentiellement dangereux, en particulier l’aspirine

Publié le 26.12.2017 à 13h00 A A Mots-clés : paracétamol