Les enfants et le réveillon

Du foie gras pour les bébés au réveillon pour leur éviter de devenir gros plus tard…

Les bébés manquent de gras, ils risquent de devenir gros ! Ce sont les résultats d’une étude !Il y a donc des personnes à qui ces repas de fête assez gras sont bénéfiques... Ce sont les jeunes enfants.

Cela peut être aussi la fête pour eux .Parce que si vous chassez les graisses de l’assiette de bébé, elles reviendront plus tard au galop pour en faire un gros adolescent. Plus concrètement, des chercheurs ont montré que les enfants qui ont mangé peu de graisses avant l’âge de 2 ans, se retrouvaient avec une masse grasse abdominale importante à 20 ans.

Cela paraît très paradoxal car on a toujours dit qu’il fallait manger le moins gras possible. Ce qui est vrai mais tout dépend à quel age ! Les nutritionnistes ont toujours pointé du doigt les graisses quand elles sont en trop grande quantité dans notre alimentation d’adolescent et d’adulte. On le sait elles sont responsables de prise de poids et d’obésité. Mais pour les enfants c’est différent. C’est ce qu’a montré une équipe de l’INSERM qui a regardé l’ alimentation d’enfants nés en 1984 et 1985, et ils les ont suivis de leur naissance jusqu’à ce qu’ils aient 20 ans. Et bien les jeunes adultes, qui avaient eu de faibles quantités de graisse avant 2 ans, c’est à dire qui avaient bu du lait et mangé des yaourts demi-écrémé, qui avaient eu très peu ou même pas du tout de beurre dans leur purée ou leur pâtes, se retrouvent avec un petit bedon sur leur ventre, alors que les autres qui avaient mangé des laitages entier n’en ont pas. Au cours de la petite enfance, l'organisme se prépare à ce qui lui arrivera plus tard. Donc si l’ alimentation du nourrisson contient peu de graisses, il aura du mal à s’adapter plus tard parce que son organisme s’est programmé pour faire face aux déficits et n’est donc pas préparé à gérer ultérieurement des apports élevés en graisses qu’il mettra en réserve.

En pratique

Un bébé jusqu’à un an environ devrait avoir une alimentation la plus proche possible du lait maternel qui est l’idéal et qui lui, est gras puisqu’il contient entre 50 à 60 % de graisses. Puis après 1 an, comme l’alimentation se diversifie, la quantité de graisse devrait baisser, mais il faudrait garder les laits et laitages entiers, de même que le fromage. A noter que ces produits sont riches aussi en vitamines A et D dont l ila bien besoin.

Donc laitages et fromages entiers jusqu’à 2 ans.

Et puis pour les fêtes de Noël, et peut-être même tout le temps : c’est les laisser manger avec les doigts ! Je ne parle pas de jouer avec la nourriture, de malaxer à 2 mains la purée ou de se peindre le visage avec la sauce tomate... Non c’est une étude très sérieuse qui a montré qu’au moment du sevrage, à l’arrêt de l’allaitement, il valait mieux laisser les tout jeunes enfants piocher dès qu’ils le peuvent, avec leurs doigts dans leur assiette, plutôt que de les nourrir à la petite cuillère . De l’autre côté de la Manche ; on appelle cela le finger –food . Ce qu’a constaté l’étude, c’est que plus tard en grandissant, vers 2 ans et demi , 3ans , les enfants nourris à la petite cuillère sont plus gros que ceux qui picorent avec leurs doigts ou trempent généreusement leur main dans l’assiette.

En touchant les morceaux de nourriture, les enfants sont plus à même de s'approprier les aliments et ils développent une préférence pour les produits à base de sucres lents, comme le pain ou les pâtes, plus sains pour la santé. Au contraire, les bébés nourris à la cuillère sont plus attirés par les sucres rapides, souvent contenu dans les desserts et compotes.

On accusé les mamans d’avoir tendance à nourrir plus l’enfant à la cuillère mais c’est faux car quand l’enfant n’a plus faim, qu’il mange à la cuillère ou avec les doigts , il s’arrêtera !

Bébé a sa place à la table de Noël. Laissez dans son assiette de tout petits morceaux de foie gras , il en raffolera !