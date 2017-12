Que veulent dire les réveillons?

Chaque réveillon à une signification : Noël c’est là d’où l’on vient et la St Sylvestre c’est là où on va !

Deux réveillons ! Le médecin peut y voir la répétition absurde de deux repas pantagruéliques dans une France qui lutte en majorité contre le surpoids. Pourtant tout en condamnant par ailleurs ces abus, les psychiatres trouvent une signification plus profonde à ces agapes.

C’est fou, ce que la psychiatrie peut dire sur un événement pas si compliqué que cela et surtout si on n’y a pas beaucoup réfléchi.

On commence par Noël. Ce réveillon de Noël est, paraît-il, notre vrai dernier rite païen, indépendant de sa signification religieuse. On dit même que les origines du mot Noël sont gauloises C’est donc un événement fêté par tous, quelles que soient les croyances, même d’ailleurs si l’on en n’a aucune. C’est en fait la dernière manifestation imposée face au dispersement que l’on constate aujourd’hui dans beaucoup de familles.

On pourrait penser que c’est un moment plutôt positif. Et bien non ! Pour la psychiatrie, c’est plutôt souvent un facteur générateur d’angoisse. Car soyez honnête, qui n’a jamais vécu de réveillon qui dégénère ? C’est vrai que ce n’est pas toujours facile de revoir sa grand-mère après un troisième divorce, ou d’arriver à ce repas avec quelqu’un du même sexe que soi. Mais, je vais aller aussi dans votre sens : c’est également un rite de passage, une fête d’intérieur ou, quoiqu’on pense, les racines retrouvent un peu de vitalité. Bref, un bon réveillon est toujours la synthèse entre l’ennui de la fête obligée et le désir de retrouvailles.

Attention à l’ivresse

Les réveillons ont un piège qui s’appelle l’alcool. Qui contrairement à ce que l’on croit n’est pas un bon remède contre l’anxiété…C’est surtout un desinhibiteur; Un vrai médicament contre les inhibitions, qui lâche le frein des arbalètes de la franchise et de son complément la méchanceté. Rien de plus difficile à gérer que les différences de réussite, les différences de bonheur. La famille est souvent le miroir de la réalité. Un miroir beaucoup moins déformant et complaisant que celui des amis. On dit également que toute famille à un secret. Plus ou moins grave, mais un secret. Et que le réveillon de Noël est celui ou se brise la majorité des secrets. Autant qu’après une disparition. D’ailleurs le réveillon le plus particulier est toujours celui qui suit le décès d’un des ancêtres. C’est un moment paraît-il extrêmement important car, contrairement à ce que pensent les météorologues, Noël est le symbole du passage du noir à la lumière, - on en revient au Gaulois – a leur fête du solstice le symbole de la vraie fin de l’hiver. C’est un moment où l’on pense à qui est là et qui ne sera plus là.

Le réveillon du premier de l’an

Il es moins nostalgique que celui de Noël. Le réveillon du premier de l’an est, par définition une fête beaucoup moins chargée d’histoire et de symbolique. C’est une fête d’identité très différente parce qu’elle se tient avec ses amis. Elle est donc importante ca résolument tournée vers l’avenir.

Le sapin et le rite du père Noël

L'arbre de Noël, en principe un sapin, est lui aussi d'une lointaine origine païenne. Les arbres à feuilles persistantes symbolisaient la vie éternelle. Les conifères, le laurier, le houx et le gui furent associés aux rites et aux superstitions suivant le lieu et le moment.

Le rite du père Noël lui est en revanche beaucoup plus moderne. Moins de deux cents ans, mais les psychiatres estiment que cette tradition et celle des cadeaux sont précisement l’expression de cette peur que j’évoquais il y a un instant et de sa protection. Le père Noël vient du ciel là où tout imaginaire est autorisé. C’est d’ailleurs le moment des cadeaux où la psychiatrie dit que l’on fait revivre ses ancêtres.