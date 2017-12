Miracle

Un bébé naît à partir d'un embryon congelé en 1992

Aux Etats-Unis, une jeune femme a donné naissance à un enfant issu d'un embryon congelé il y a 24 ans. Un record.

Une Américaine de 26 ans a mis au monde une petite fille issue d’un embryon cryogénisé 24 ans plus tôt. Congelé le 14 octobre 1992, l’embryon a été conçu par un autre couple seulement un an et demi après sa propre naissance. Née à 3 kilos le 25 novembre dernier, la petite Emma Wren est en parfaite santé. Selon le groupe de recherche de la Preston Medical Library de l’Université du Tennessee, il s’agirait du record de longévité d’un embryon congelé transféré à une femme. Le précédent record était détenu par un petit garçon, né en 2011 à New York d’un embryon congelé pendant 20 ans.

En France, la loi veut que les embryons soient conservés au maximum 5 ans. Pour cela, ils doivent présenter des caractéristiques morphologiques attestant de leur capacité de résistance à une congélation dans l’azote liquide, à moins 196 degrés Celsius. Chaque année, les parents doivent déclarer par écrit s’ils souhaitent poursuivre la congélation, détruire l’embryon, le réveiller pour le déposer dans l’utérus de la mère, en faire don à la recherche à un autre couple.

C’est ce qu’ont fait les parents biologiques de la petite Emma. Tina Gibson qui a reçu ce don, a appris qu’elle portait un embryon de quasiment son âge lors de sa grossesse. "Nous aurions pu être meilleures amies, a-t-elle affirmé. Je voulais juste un bébé. Peu importe que ce soit un record ou non". "Emma est un si doux miracle, s’est extasié son père Benjamin Gibson, qui ne pouvait pas avoir d’enfants en raison d'une fibrose kystique. Je trouve qu’elle a l’air plutôt parfaite même après avoir été congelée toutes ces années".