Attention à votre Toutou...

Chocolats de Noël, un poison comme cadeau pour les chiens

Le risque d'empoisonnement au chocolat chez les chiens atteint des sommets pendant les fêtes de Noël. Une récente étude met en lumière ce triste paradoxe uniquement dû au chocolat.

Les experts mettent en garde contre un ”pic significatif” du risque d'empoisonnement au chocolat chez les chiens pendant la période de Noël, les ménages s'approvisionnant en abondance. Des chercheurs de l'Université de Liverpool expliquent que les propriétaires de chiens doivent être conscients des risques accrus, en particulier à la veille de Noël - et dans une moindre mesure de Pâques - car le chocolat s’invite en quantité dans les foyers.

Le chocolat contient de la théobromine, un stimulant semblable à la caféine, qui peut causer des vomissements, une augmentation de la fréquence cardiaque, de l'agitation et des convulsions chez les toutous.

Prudence pendant les fêtes



Bien que le douceur de cacao ait longtemps été reconnu comme étant une cause fréquente d'intoxication chez les chiens, l'équipe a voulu déterminer si l'exposition au chocolat suivait une forme saisonnière quelconque. Ils ont donc analysé les dossiers de 229 pratiques vétérinaires britanniques entre 2012 et 2017 pour des consultations autour de Noël, Pâques, Saint-Valentin et Halloween. Un cas sur quatre (26%) se présentait dans l'heure qui suivait la consommation de chocolat et plus de la moitié (56%) dans les six heures. L'exposition était plus de quatre fois plus susceptible d'être enregistrée à Noël - et presque deux fois plus susceptible d'être enregistrée à Pâques. Il n'y avait pas de pic observé pendant la Saint-Valentin ou Halloween.

L'ingestion de chocolat a un profil saisonnier unique. Cela mérite de mettre en évidence ce risque pour que les maîtres restes attentifs et prudents face aux désirs de leur animal.