Alternatives aux antibiotiques

Les probiotiques ou les chewing-gums au xylitol n'ont aucun effet sur l’angine

Les remèdes OTC sont de plus en plus utilisés pour traiter les maux de gorge au cours de l’angine ou de la pharyngite, en alternative aux antibiotiques. Une étude bien réalisée révèle l’inefficacité des probiotiques et des chewing-gums au xylitol.

Adam88xxx/epictura Adam88xxx/epictura

Publié le 20.12.2017 à 15h56 A A Mots-clés : angine xylitol probiotique