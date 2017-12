Contraception

La contraception hormonale augmente le risque de cancer du sein

La pilule est de plus en plus contestée, et cela risque de ne pas s’améliorer. Des chercheurs danois ont montré que l’utilisation de la pilule augmente le risque de cancer du sein.

Les pilules contraceptives sont de plus en plus controversées. Celles de 3e et 4e générations avaient fait débat en 2012 après la plainte d’une jeune femme, victime d’un accident vasculaire cérébral, qui l’a fortement handicapée, contre un laboratoire.

Les résultats d’une nouvelle étude parue jeudi pourraient renforcer la défiance à l’encontre de ce moyen de contraception. Des chercheurs danois ont montré que les femmes qui prennent ou ont pris la pilule ont 20% de risques en plus d’avoir un cancer du sein. Un risque qui augmente à mesure que l’utilisation du contraceptif dure.

Des risques qui demeurent après interruption de la pilule

Les scientifiques ont mené leur étude sur l’ensemble des femmes danoises âgées de 15 à 49 ans en s’appuyant sur les registres nationaux. Cela représente 1,8 millions de femmes. Elles n’avaient jamais eu de cancer, de thrombose veineuse ou d’embolie, et n’avaient pas reçu de traitement pour l’infertilité. Les recherches ont été menées sur une période de plus de dix ans. 11.517 cas de cancer du sein ont été recensés.

Même après moins d’un an d’utilisation de la pilule, le risque de cancer du sein augmente. Aussi, après une interruption de la prise de la contraception chez des femmes qui ont été sous pilule pendant cinq ans ou plus, le risque demeure plus élevé que chez les femmes ne l’ayant jamais prise. Le risque est faible mais représente un cancer par an pour 7690 femmes prenant une contraception hormonale. La contraception par pilule hormonale présente cependant des avantages pour de nombreuses femmes.

Surtout, certaines femmes sont plus sujettes à risque. D’où l’importance de demander l’avis d’un médecin généraliste ou d’un gynécologue.