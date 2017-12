Addictions

La cocaïne est responsable de plus en plus d’overdoses

Si les opioïdes et l'alcool tuent beaucoup de gens, la cocaïne demeure un vieil ennemi des professionnels de la toxicomanie. Ces derniers regrettent une moindre attention de la part des médias et des décideurs.

L’Etat du Maryland avait déjà alerté ses habitants sur une augmentation d’overdoses dues à la cocaïne le mois dernier. L’Etat américain n’est pas le seul dans cette situation.

Les décès par overdose de cocaïne se produisent essentiellement chez une population noire non hispanique, si l’on se fie aux résultats d'un rapport publiés dans Annals of Internal Medicine.

Un taux de décès croissant

Le taux de décès est le même que celui des morts dues à l'héroïne et aux opioïdes sur ordonnance dans la population blanche non hispanique. Alors que les stratégies visant à traiter les overdoses d'opioïdes et d'héroïne sur ordonnance sont bien codifiées et assez bien connues (mais méritent d’être intensifiées), des efforts de prévention axés sur la réduction des décès liés à la cocaïne sont nécessaires.

Le spectre ethnique

Les taux de décès par overdose aux USA ont augmenté de 5,5% par an entre 1999 et 2015, la plupart de ces décès étant attribués à l'utilisation d'opioïdes. Les chercheurs de l'Institut national sur l'abus des drogues et l'Institut national du cancer ont étudié les données complètes des certificats de décès américains entre 2000 et 2015 pour comparer les taux et les types de décès. Une chose ressort de leur étude : les décès par overdose constituaient un problème important pour les personnes blanches, noires et non-hispaniques. Seules les populations hispaniques en sont préservées même si le problème est croissant chez eux.

Compte tenu de notre capacité à suivre les Etats-Unis dans différents domaines, nous devons nous préparer à prendre en charge un nombre croissant d’overdoses à la cocaïne.