Rapides mais trop gras

Hamburger, Pizza, Poulet ? Comment choisir son fast-

Il est difficile de résister aux fast-foods, malgré les mises en garde souvent hystériques des adultes. N’entrons pas dans le débat du goût pour plutôt s’intéresser à quelques chiffres simples.

Un adolescent, par exemple, a besoin selon ses dépenses sportives ou nocturnes de 2 000 à 2 700 kilocalories par jour. Prenons trois produits particulièrement à la mode.

D’abord le classique repas hamburger, frites, boisson gazeuse : il représente environ 1 200 kilocalories. C’est dire qu’il ne restera pas grand-chose pour les autres repas de la journée si l’on ne veut pas s’enrober de graisse. D’autant que la consommation maximale quotidienne de gras recomman- dée est de 30 g, alors qu’avec ce simple burger-frites, on dépasse allègrement les 50 g.

Passons maintenant à la pizza, autre fast-food à succès. Même si c’est probablement le moins mauvais des choix, quatre portions arrosées de soda représentent environ 1 000 kilocalories et 28 g de gras. C’est un peu mieux, mais on est encore largement au-dessus des possibilités quotidiennes.

Des limites que franchit le pire des repas-minute, le poulet- frites. Avec deux petites pièces de poulet pané frit, un petit pain, frites, sauce et soda, on dépasse là 1 300 kilocalories, et surtout, on atteint les 60 g de gras. Le double de ce que l’on doit consommer.

Doit-on se passer de ce type d’alimentation ?

Si le bon sens doit répondre « oui », la mode se chargera de le balayer. Il faut donc s’adapter, et ruser, sans passer pour un rabat-joie auprès des copains. Quelques trucs : éviter les hamburgers à plusieurs étages qui sont beaucoup plus riches en mayonnaise. Augmenter les doses de moutarde, salade, tomate, oignon et ketchup. Demander une petite frite au lieu d’une grande. L’effet gustatif sera le même et votre cerveau, au bout de vingt minutes, vous enverra les mêmes signaux de rassasiement qu’avec une grande portion. Pour la pizza, diminuer le nombre de portions – de quatre à trois – en évitant les garnitures charcuterie et olives. Si votre choix est résolument le poulet, zappez les frites en accompagnement et privilégiez la salade. Un grand soda à base d’édulcorants – 0 calorie, pas de sucre – permet, avec les conseils précédents, d’obtenir un repas fast-food à moins de 500 kilocalories et 20 g de gras, ce qui est parfaitement tolérable.