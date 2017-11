Il sert aussi de contraception d’urgence

Affaire Mirena : 7 questions pratiques sur le stérilet

Le stérilet est la contraception la plus utilisée dans le monde, mais loin derrière la contraception orale en France. Par exemple qui sait qu’il existe aussi un stérilet du lendemain ?

Quels sont les principaux avantages du stérilet par rapport à la pilule ?

L’énorme différence avec la pilule est qu’on ne risque pas de l’oublier : il est aussi pratique, efficace, réversible et de longue durée En dessous de 1% de grossesse, ce qui est aussi bien que la pilule, à condition qu’on la prenne… Là, une fois posé, il n’y a rien d’autre à faire. Pas de médicament à prendre, peu ou pas de modifications des règles.

On peut utiliser le stérilet comme la pilule d’urgence ?

Il existe en fait 2 sortes de contraception d’urgence. La contraception d’urgence hormonale, plus connue sous le nom de pilule du lendemain, ou alors le dispositif intra-utérin au cuivre. C’est moins connu que la pilule du lendemain, mais en fait, le stérilet au cuivre n’est pas seulement un moyen de contraception régulier, il est aussi très efficace comme contraceptif d'urgence, quand on se le fait poser dans les 5 jours après un rapport à risque.

Comment parler d’urgence alors qu’il faut un rendez-vous spécialisé

En précisant à son médecin ou à son gynéco, qu’il s’agit d’une urgence, ça ne devrait pas poser de problème. D’autant que la pose en elle-même est vraiment rapide : 2-3 min. En principe, l'insertion est assez peu douloureuse, mais ça dépend vraiment des femmes. Dernier point fort du stérilet en tant que contraceptif d’urgence, une fois posé, il servira également de contraception régulière très efficace.

La femme n’est-elle pas gênée par la présence de ce corps étranger car rappelons que le principe du stérilet est de mettre à l’intérieur de l’utérus une sorte de fil ?

C’est vrai que c’est un des freins au premier abord. En fait les douleurs sont rares et de toute façon au moindre doute le stérilet s’enlève aussi facilement qu’il a été mis. Et la grossesse redevient possible tout de suite.

Comment marche le stérilet ?

Son principe a été longtemps un mystère. On sait aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’un micro avortement comme les détracteurs de la méthode ont voulu le faire croire, mais plutôt une modification du milieu qui reçoit les spermatozoïdes. Il y a aussi de nouveaux stérilets qui sont imbibés d’ hormone, la progestérone, qui le rende encore plus efficace mais qui aujourd’hui pose le problème de la tolérance.

On dit que c’est une contraception qui n’est réservée qu’à la femme ayant déjà eu des enfants ?

C’est cette légende Française qui explique qu’aussi peu de femmes l’utilisent en France. Mais c’est faux. En revanche, c’est vrai que les médecins Français sont mal formés à cette méthode ce qui est surprenant ; C’est d’ailleurs une méthode de contraception d’urgence méconnue en France où on utilise surtout la pilule du lendemain. C’est dommage que les femmes Françaises l’ignorent dans leur grande majorité, car le stérilet du lendemain marche très bien, et surtout peut être gardée définitivement si la femme le souhaite. Ce qui évite ces mini avortement à répétition.

Ca marche combien de temps ?

Le stérilet qui est prescrit, posé et retiré par un médecin ou une sage-femme peut être laissé pendant 5 ans. Toutefois même si c’est simple et bien toléré cela n’empêche pas de bien suivre la femme.