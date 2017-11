Formation médicale

Faux patients d’aujourd’hui pour futurs vrais médecins

L'université Pierre et Marie Curie lance une campagne de levée de fonds pour offrir aux étudiants du matériel de simulation afin qu'ils s'entraînent à réaliser des ponctions lombaires sur des mannequins-enfants.

Suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), la faculté de médecine Pierre et Marie Curie a décidé fin 2011, de développer « l'enseignement par la simulation » en deuxième cycle des études médicales. Un groupe d'enseignants pédiatres, dirigé par le Professeur Arnaud Petit, s'est constitué pour mettre en place un module pédiatrique au sein d'une plateforme de simulation à l’hôpital Trousseau. Dédié à la prise en charge de la détresse respiratoire et de l'arrêt cardiaque de l'enfant, ce module a permis la formation de 2500 étudiants en médecine.

Formation à la ponction lombaire chez l’enfant

Pour aider les étudiants à se former à la pratique de ponctions lombaires chez l’enfant, un geste particulièrement délicat à réaliser chez le jeune enfant, le Professeur Arnaud Petit a proposé de développer sur cette plateforme un nouvel atelier pour donner aux étudiants la possibilité de s'entraîner sur de petits mannequins en silicone de la taille d'un enfant de huit mois. La ponction lombaire est un examen médical consistant à recueillir le liquide céphalo-rachidien, ou liquide cérébro-spinal par une ponction dans le dos, entre deux vertèbres. En plus des indications lors de la suspicion d’une méningite, la ponction lombaire est systématique chez tout nouveau-né qui va mal. Malheureusement, l'équipement actuel de trois mannequins ne permet pas d'assurer cet enseignement aux 400 étudiants en médecine.

Une campagne de « crowd-funding »

Acheter 5 mannequins supplémentaires permettrait d'offrir ces formations dans de meilleures conditions : en augmentant le nombre de mannequins, tous les étudiants pourront bénéficier de cet enseignement. L’objectif est donc de disposer de 8 mannequins au total, ce qui permettra à la plateforme d'améliorer grandement la qualité de pédagogique de cet enseignement.

Pour que le premier geste de la ponction lombaire chez l'enfant se déroule dans des conditions optimales, l'université Pierre et Marie Curie a besoin de vous ! En faisant un don pour cette campagne, vous soutenez la formation initiale universitaire (les étudiants en médecine, les internes en pédiatrie, les infirmières, les puéricultrices, les sages-femmes...), ainsi que le développement de la formation continue (pédiatres, généralistes, gynécologues-obstréticiens, sages-femmes...) et, au final, vous soutenez le maintien de l'excellence et de la médecine de demain.

Apporter son soutien à la campagne de crowdfunding

https://fr.ulule.com/drolesdepatients/

Ce projet a reçu le soutien de l'association Laurette Fugain et de l'association Action Leucémies. Ces deux associations ont été particulièrement sensibles à ce projet, car la ponction lombaire est un geste délicat, indispensable pour guérir les enfants atteints de leucémie.