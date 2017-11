Mortalité périnatale

Bébés prématurés : couper le cordon plus tard sauve des vies

Il ne faut pas couper le cordon ombilical trop vite. Selon deux études, attendre une poignée de secondes après la naissance d’un enfant prématuré évite les complications et leur mort précoce.

Des milliers de vies pourraient être sauvées chaque année. Selon deux études sur les naissances prématurées, coordonnées par l’University of Sydney’s National Health et le Médical Research Council Clinical Trials Centre, il faut attendre soixante secondes, soit une minute, pour couper le cordon ombilical d’un bébé né avant-terme.

Plus de 3000 naissances prématurées évaluées

Les chercheurs de l’Université de Sydney ont fait des tests sur près de 3000 bébés prématurés, qui ont eu leur cordon ombilical coupé directement à la naissance ou après un petit délai. Résultat sans appel : le nombre de décès à la maternité baisse d’un tiers quand le cordon du nouveau-né est coupé quelques instants après la naissance.

Cela facilite la transfusion du placenta au bébé. Il n’a généralement pas besoin de transfusion sanguine après sa naissance.

Entre 10 000 et 100 000 prématurés sauvés chaque année

Ces résultats confirment des directives internationales qui recommandent d’attendre avant de couper le cordon ombilical, si le bébé prématuré n’a évidemment pas besoin d’être réanimé.

« On estime que sur 1000 bébés, nés dix semaines avant terme, imposer un délai pour couper le cordon permettrait de sauver cent vies de plus qu’en ne l’imposant pas », explique le Pr David Osborn, auteur principal de l’étude à l’Université de Sydney et spécialiste en néonatalogie au Royal Prince Alfred Hospital, dans la ville australienne.

A l’échelle internationale, cela correspondrait alors à des dizaines, voire à des centaines de milliers de vies sauvées chaque année. Et ce qui est marquant, c’est que la technique est on ne peut plus simple. Il suffit d’attendre.