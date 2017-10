A l’occasion de la Toussaint, Pourquoi docteur fait le point sur l’immortalité…

L’immortalité, une maladie ?

Dans « l’Étrange histoire de Benjamin Button », Brad Pitt naissait vieillard et mourrait bébé. On cite aussi l’exemple d’une fillette américaine qui, malgré les années qui passaient, ne vieillissait pas ! Résultat, à huit ans, elle gardait l'apparence d'un bébé de six mois. Une forme d’immortalité ?

