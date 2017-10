Les infirmiers en première ligne

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque d’attractivité, d’après les experts interrogés. Des inquiétudes quant à l’avenir économique du Royaume-Uni, certainement, mais pas seulement. La perspective de pénuries de personnel pourrait aggraver le manque, dans une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Le taux de change entre la livre et l’euro, de plus en plus désavantageux, diminue l’intérêt financier des Européens à venir travailler sur l’île. De nouvelles conditions de recrutement des infirmières étrangères, portant notamment sur la maîtrise de l’anglais, pourraient aussi avoir joué un rôle.

« Pendant les négociations du Brexit, Theresa May doit rassurer les infirmiers en provenance de toute l’Europe que le NHS a besoin d’eux, et qu’il les accueillera à bras ouverts, estime Janet Davies, directrice du Royal College of Nursing, l’équivalent de l’Ordre des infirmiers. Il ne survivrait pas sans leur contribution. »

Inquiétude sur la qualité des soins

Cette analyse du média britannique tombe quelques jours après la publication d’un rapport annuel de la Commission sur la qualité des soins (CQC), dans lequel les experts s’inquiètent de pénuries de personnel du NHS. Ils y soulignent en particulier une hausse de 16 % du manque de personnel en deux ans seulement, malgré une augmentation des effectifs de 4 %.

L’occupation des lits hospitaliers est en hausse, et le NHS souffre d’un manque d’infirmiers à domicile grandissant : dans la même période, leur nombre a chuté de 4 000, alors que la demande, qui accompagne l’épidémie de maladies chroniques, est en hausse.

« Nous allons devoir faire face à une chute de la qualité de services offerts aux patients, et cela pourrait même signifier que la sécurité de certains d’entre eux pourrait être compromise », s’inquiète Sir David Behan, directeur du CQC.