Un mode à risque

Dans l’ensemble, tous les gestes opératoires associés au bistouri électrique appellent à la prudence. Mais certains semblent plus propices à un incident. « Les interventions au niveau du cou et de la tête sont un peu plus à risque de brûlures », opine Balla Diop.

Un constat confirmé par le gastro-entérologue français. « L’utilisation de la ventilation avec beaucoup d’oxygène augmente le risque. Selon la chaleur appliquée, un arc électrique peut se créer et le patient prend feu », résume Jean-Marc Canard. Et les brûlures sont généralement profondes.

Comme l’explique le Dr Diop dans son étude, un mode d’utilisation du bistouri est particulièrement risqué : le mode mono-polaire. « Une électrode est placée à distance, le plus souvent au niveau du dos ou des mollets, et l’autre se situe dans le bistouri », illustre le chirurgien. Lorsque la plaque est défaillante ou mal placée, une brûlure survient aisément au niveau de l’électrode distante.







Source : Annals of Burns and Fire Disasters



Le mode bipolaire, plus sécurisé, est de plus en plus utilisé. Mais les deux praticiens s’accordent sur un point : la meilleure des préventions reste l’entretien du matériel. « Le contrôle est assez similaire à celui effectué sur les voitures, illustre le Pr Canard, et de nouveaux bistouris apparaissent tous les 4 à 5 ans. Ceux-ci ont un très haut niveau de sécurité. »