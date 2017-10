Ordre des médecins

Médecins étrangers : "Ce ne sont pas des envahisseurs"

La France compte plus de 26 000 médecins diplômés hors de France. Les praticiens roumains sont les plus nombreux. Une majorité d'entre eux sont médecins généralistes.

En 10 ans, le nombre de médecins diplômés hors de France et exerçant sur notre territoire a presque doublé. En 2017, 26 805 médecins diplômés à l’étranger, dont 22 619 praticiens en exercice, sont inscrits à l’Ordre des médecins. En 2007, ils étaient 14 000, rapporte l’Atlas démographique du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) présenté le 12 octobre.

« Ces médecins ne sont pas des envahisseurs. Décider d’exercer dans un autre pays est une décision brutale qui n’est pas facile à prendre, a soulevé le Dr François Arnaud, délégué général aux relations internes du CNOM lors de la présentation de l’Atlas. Ce départ est davantage déclenché par les conditions d’exercice dans le pays d’origine que celles du pays d’accueil. »



Plus de 4 000 médecins roumains en 2017

En France, plus de la moitié des médecins formés à l’étranger viennent d’Europe. Et l’image du médecin roumain n’est pas un cliché. En 2017, plus de 40 % des médecins diplômés hors de France viennent de ce pays d’Europe de l’Est, soit 4 254 médecins. C’est 7,5 fois plus qu’en 2007. « La Roumanie est détroussée de tous ses médecins, ce qui pose un problème politique aigu dans ce pays », a souligné le Dr Arnaud. Viennent ensuite les médecins belges (16 %), italiens, allemands et espagnols.

Quelque 12 500 praticiens parcourent encore plus de kilomètres et n’hésitent pas à traverser la Méditerranée. Les médecins algériens représentent plus d’un tiers des médecins formés hors de l’UE. Des praticiens syriens, marocains, tunisiens et malgaches viennent aussi s’installer en France.



Source : CNOM