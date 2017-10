Pour le coeur et les poumons

Chirurgie : une colle referme les plaies en 60 secondes

Des chercheurs australiens et américains ont développé un matériau sous forme de gel qui peut, entre autres, être utilisé en remplacement des sutures, notamment sur le cœur.

Le matériau développé aux universités de Sydney (Australie), Northeastern et Harvard (États-Unis), et au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, baptisé MeTro, pourrait bien changer la manière de travailler des chirurgiens. Pour l’instant, pour refermer les plaies causées par un trauma ou par leur bistouri, ils suturent en principe avec des fils ou des agrafes.

MeTro, qui se présente sous forme d’un gel, pourrait être bien plus efficace et pratique à utiliser. Il serait capable de refermer les plaies en à peine une minute et pourrait être utilisé sur la peau, comme sur les organes internes.

Un joint de salle de bains pour tissus humains

Le matériau combine une protéine présente naturellement dans les cellules humaines, la tropoélastine, avec un polymère. Son application est relativement simple : il se présente sous forme d’un gel, qu’il est facile d’injecter à l’endroit souhaité. Ensuite, il suffit de l’exposer aux UV pendant quelques dizaines de secondes pour qu’il prenne sa forme définitive, et scelle les plaies.

« La beauté de la formulation du MeTro réside dans sa capacité à former un gel solide dès son entrée en contact avec les surfaces des tissus, limitant ainsi le risque de couler », explique Nasim Annabi, chercheuse au département d’ingénierie chimique de l’université Northeastern, et l’une des auteurs de l’étude. L’exposition aux UV permet ensuite de le faire adhérer en profondeur dans la structure des tissus, et les interstices créés par les plaies.

Il fonctionne, d’après les chercheurs, un peu comme un joint de silicone pour salle de bains : son application et son infiltration sont facilitées par son aspect liquide, et sa stabilité par son durcissement.