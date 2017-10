Risque cardiovasculaire

Athérosclérose : un petit déjeuner consistant est protecteur

Prendre un petit déjeuner consistant peut protéger les artères. En effet, ceux qui sautent le premier repas de la journée sont plus à risque d'athérosclérose.

Plutôt petit déjeuner à l’anglaise ou pomme à la sauvette ? Les adeptes de la dernière solution ont tout intérêt à consacrer du temps au premier repas de la journée. Car s’en passer est associé à un risque accru d’athérosclérose, d’après une étude parue dans le Journal of the American College of Cardiology. Les petits mangeurs sont aussi concernés.

Ces résultats s’appuient sur le suivi de 4 000 habitants de Madrid (Espagne), interrogés sur leurs habitudes de vie. Seule une minorité d’entre eux a adopté de bonnes habitudes, en consacrant une majeure partie de leurs apports quotidiens au repas du matin. Plus de sept volontaires sur dix mangent peu ou pas du tout.





Des habitudes plus saines

Par rapport aux appétits de moineau, les adeptes du petit déjeuner copieux s’en sortent mieux. Ceux qui sautent le petit déjeuner sont 55 % plus exposés à une athérosclérose qui ne touche pas les artères coronaires. Le risque d’une forme généralisée est, lui, multiplié par 2,5.







Le danger d’une telle affection est réel. L’athérosclérose se caractérise en effet par la formation de plaques d’athérome dans la paroi des artères. Celle-ci se rétrécit, réduisant le flux sanguin. Les plaques peuvent aussi se décrocher et provoquer un infarctus, une thrombose ou un AVC.

Cette probabilité est d’autant plus élevée que les personnes qui sautent le petit déjeuner présentent plus de facteurs de risque cardiovasculaire. A l’inverse, ceux qui mangent le matin sont moins souvent en surpoids, ont une pression artérielle plus correcte. Leur sang est également moins chargé en lipides et en glucose. « Les gens qui sautent régulièrement le petit déjeuner ont un mode de vie peu sain, dans l’ensemble », explique Valentin Fuster, co-auteur de l’étude.