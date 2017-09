Virades de l'espoir

Mucoviscidose : les pistes thérapeutiques se multiplient

Bien qu'aucun traitement actuel ne permettent de guérir les patients, la recherche a ouvert plusieurs pistes thérapeutiques sérieuses.

La mucoviscidose n’est plus une pathologie pédiatrique. Aujourd’hui en France, sur les 7 000 malades, plus de la moitié sont des adultes. Un allongement de l’espérance de vie rendu possible grâce aux avancées thérapeutiques.

« Cela suppose de soutenir la recherche pour qu’elle puisse progresser encore plus vite. Tel est le combat de Vaincre la Mucoviscidose », s’enthousiasme Pierre Guérin, le président de l’association à l'occasion des Virades de l’Espoir.

Un combat qui porte ses fruits chaque jour. « On vit ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, un développement très important de la recherche clinique », assure à Pourquoidocteur Paola De Carli, directrice scientifique de Vaincre la mucoviscidose.



Des médicaments pour certains malades

L’un des plus récents aboutissements est l’Orkambi (une combinaison de lumacaftor et d’ivacaftor) soumis à une autorisation temporaire d’utilisation depuis décembre 2015. « Ce médicament n’est pas encore officiellement commercialisé car son prix n’a pas encore été fixé, mais les patients y ont accès et c’est le plus important », note Paola de Carli.

Cette bithérapie s’adresse aux patients de plus de 12 ans porteurs de 2 copies mutées du gène CFTR – ces patients sont dits homozygotes. Elle permet d’améliorer leur fonction respiratoire en agissant sur la protéine défectueuse responsable de l’inflammation des muqueuses respiratoires mais aussi digestives.

Mais ce médicament ne répond pas à tous les besoins. La mucoviscidose peut être provoquée par plus de 2 000 mutations dans le gène CFTR. Parmi elles, la mutation Delta F508 est la plus fréquente : elle est présente chez 70 % des malades qui possède une seule copie muté (hétérozygote), et chez 50 % des patients homozygotes. L’Orkambi s’adresse à ces derniers.

Ecoutez... Paola de Carli, directrice scientifique de Vaincre la mucoviscidose : « C'est une très bonne nouvelle par rapport à Orkambi...» directrice scientifique de Vaincre la mucoviscidose : « C'est une très bonne nouvelle par rapport à Orkambi...»



Forte concurrence entre les labos

Pour les patients hétérozygotes, il n’existe pas encore de médicament correcteur de CFTR. Mais cela pourrait changer courant 2018. « Un laboratoire a développé une combinaison d’ivacaftor et de tezacaftor et a déposé, fin août, un dossier d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’Agence du médicament américaine et européenne », a expliqué la biologiste.

D’autres candidats-médicaments sont en cours de développement. Il s’agit de nouvelles combinaisons avec des produits connus mais aussi de toutes nouvelles molécules. « Et ces traitements sont développés par plusieurs laboratoires différents. Pour les patients, cette concurrence est une bonne nouvelle car elle pousse les industriels à aller plus vite », glisse Paola de Carli.