Mukk

Mucoviscidose : une application accompagne les malades

Développée avec des patients et leurs proches, cette application permet un suivi quotidien de la maladie. Elle vise à donner plus d'autonomie aux malades.

Pour alléger le quotidien des personnes atteintes de mucoviscidose, Mukk s’occupe de tout. Cette application mobile disponible gratuitement sur iPhone et Android a été développée avec l’association Vaincre la mucoviscidose et le laboratoire Novartis.

Des patients, des parents d’enfants malades et des soignants ont également participé à sa création. « Cela nous permis d’aborder des points qui sont importants pour nous au quotidien comme avoir l’ordonnance sous la main ou des informations sur la pollution », explique Vanessa, maman d’Alexandre atteint de mucoviscidose dans une vidéo de l’association.

Plus d'autonomie

Mukk se présente comme le meilleur compagnon des malades. Chaque jour, il prend des nouvelles sur leur état de santé, sur le plan respiratoire, digestif mais aussi en général. Il joue aussi le rôle d’agenda en rappelant à l’utilisateur de prendre ses traitements ou d'aller à ses séances de kinésithérapeute.

« Quand on est parent d’un enfant atteint de mucoviscidose, on a tendance à être beaucoup sur son dos. On lui demande s’il a pris ses médicaments, comment il se sent. C’est vrai que cela peut être très étouffant pour un ado », reconnaît Vanessa. Et l’objectif de Mukk est notamment de donner de l’autonomie aux patients. « Quand je dois prendre mes médicaments, si j’en ai un nouveau que je ne suis pas habitué à prendre je le saurai et je pourrai vérifier l’ordonnance. Je pourrai aussi demander des séances de kiné si je ne me sens pas bien », décrit Alexandre.