Alimentation : le choc des normes

Autre divergence inquiétante : les normes relatives à la chaîne alimentaire, visant à garantir la sécurité des denrées pour le consommateur. Deux visions s’opposent ici, comme le souligne le rapport. L’Europe a fait le choix de maîtriser les risques sanitaires tout au long de la chaîne, de la production à la mise en rayons.

Au contraire, la conception nord-américaine, dite hygiéniste, « privilégie le traitement (thermique, physique ou chimique) de décontamination à un stade donné de la production (pasteurisation, ionisation, utilisation de substances chimiques…) sans condition particulière de maîtrise sanitaire en amont ni en aval du traitement ».

Le rapport parle d’un « antagonisme » problématique. Le consommateur européen, lui, invoque immédiatement l’image du poulet OGM gavé aux antibiotiques et lavé à la Javel ; et il n’a, visiblement, pas complètement tort. En revanche, le Canada n’aura pas le droit d’exporter en Europe des viandes élevées aux hormones anabolisantes et aux des bêta-agonistes (ractopamine)… jusqu’à ce que le dossier soit réouvert, en l’absence de mention relative à cette problématique au sein de l’accord.



Pesticides à la hausse

En fait, le CETA se montre particulièrement taiseux sur des questions d’importance capitale : l’alimentation des animaux (utilisation de farines animales et de maïs et soja OGM, résidus de pesticides…), l’utilisation des médicaments vétérinaires (notamment des antibiotiques) en élevage, le bien-être des animaux (élevage, transport et abattage), liste le rapport.

L’Europe, en proie à des débats intenses sur l’utilisation des pesticides, en peine pour renouveler l’autorisation du glyphosate dont les citoyens ne veulent plus, devra compter avec les nouvelles réglementations induites par le CETA. « On peut craindre que les mécanismes de coopération pour harmoniser des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides autorisés dans les produits agricoles et alimentaires entraînent une harmonisation vers le bas », lit-on encore.

Alors que les consommateurs européens réclament une alimentation plus sûre et des lois plus protectrices, le CETA apparaît comme une menace pour la santé publique. « Actuellement très fragile, [leur] confiance peut être ébranlée par la connaissance des modes de production canadiens qui ne respectent pas les normes exigeantes en vigueur dans l’UE, déjà souvent considérées comme insuffisantes par les citoyens européens », relatent les rapporteurs, lucides.