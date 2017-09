Opiacés et héroïne

Etats-Unis : les overdoses ont fait baisser l’espérance de vie

Les surdoses liées à la consommation de drogues, opioïdes en tête, ont fait chuter l’espérance de vie de trois mois depuis 2015.

Il y a peu, l’espérance de vie aux Etats-Unis reculait en raison d’une épidémie d’obésité. Aujourd’hui, ce sont les overdoses de drogues qui ont pris le relais mortifère. Selon une étude publiée dans le JAMA, la surmortalité liée à la consommation de drogues Outre-Atlantique a réduit l'espérance de vie des Américains de plus de trois mois depuis 2000.

Les surdoses liées aux opiacés et à l’héroïne sont en tête des décès imputés aux drogues. Ainsi, les opiacés sont à eux seuls responsables du recul de 2,5 mois d'espérance de vie, précisent les chercheurs des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). L’épidémie ne cesse de croître : en 2015, plus de 33 000 personnes sont mortes après avoir pris un opioïde, illégalement ou sous prescription.



Un million d’Américains tués en 15 ans

Toutes drogues confondues, les décès liés à des surdoses ont plus que doublé sur la période 2000-2015, passant de 17 415 à 52 404. En quinze ans, les overdoses ont tué plus d'un demi-million d'Américains. Elles sont plus meurtrières que les accidents de la route et les homicides par armes à feu.

Pour la première fois depuis 1993, l’espérance de vie a chuté aux Etats-Unis en 2015. Les overdoses de stupéfiants ont contribué à ce phénomène, en la réduisant de 0,28 année (trois mois et demi, environ), expliquent les chercheurs. Et encore, les chiffres sont probablement sous-estimés, du fait de la manière dont les médecins remplissent les certificats de décès (ce qui est aussi vrai de la France).





78, 8 ans

De 2000 à 2015, l'espérance de vie avait pourtant augmenté de 2,25 années aux Etats-Unis, grâce à un recul de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à d'autres pathologies.

Mais c’était sans compter les récentes vague d’overdoses aux opioïdes. D’autres facteurs sont pointés du doigt pour expliquer cette chute de l’espérance de vie : l'augmentation des décès attribués à des blessures involontaires, à la maladie d'Alzheimer, au suicide, aux maladies chroniques du foie et à la septicémie, qui ont contribué à une perte d'espérance de vie de 0,33 année.

En 2015, l'espérance de vie à la naissance des Américains s’établissait à 78,8 ans, soit une baisse de 0,1 année (environ un mois) par rapport à 2014, rapportent encore les CDC. Les femmes continuent à vivre plus longtemps que les hommes (81,2 ans contre 76,3 ans).