Chez des patients à haut risque

Mélanome : deux traitements évitent les récidives

Contre le mélanome, les traitements innovants du cancer peuvent être utilisés plus tôt. Après l’ablation de la tumeur, ils évitent les récidives.

L'ESSENTIEL Le mélanome est un cancer de la peau rare mais sévère. En 2015, plus de 14 000 Français ont développé une tumeur de ce type. La même année, près de 1 800 sont morts de la maladie. Détecté tôt, le mélanome est soigné dans la quasi-totalité des cas. A un stade III, le risque de récidive est estimé à 40-70 %, même après une chirurgie.

Traiter fort et plus tôt. C’est un peu la philosophie qui émane des deux dernières études menées sur le mélanome. Présentées au Congrès de la Société européenne d’oncologie clinique (ESMO), qui se tient du 8 au 12 septembre à Madrid (Espagne), elles montrent que les traitements innovants du cancer peuvent être utilisés dès le stade III de ce cancer cutané.

Connu pour évoluer rapidement et produire de nombreuses métastases, le mélanome est à haut risque de rechute, même après une chirurgie. Mais cette ère se termine peut-être. C’est en tout cas ce que suggèrent les travaux coordonnés par les chercheurs du Melanoma Institute Australia, publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine.





Une épée de Damoclès

Ces essais cliniques n’ont pas testé les mêmes molécules, mais partagent un point commun. Tous deux ont porté sur des patients qui ont été opérés d’un mélanome de stade III – qui a donc envahi les ganglions lymphatiques. Le pronostic est particulièrement mauvais, puisque le risque de récidive et de progression de la maladie est estimé à 40 voire 70 % chez ces malades.

Mais le recours aux traitements innovants du cancer pourrait remettre en cause cette statistique. Les thérapies ciblées et les immunothérapies ont en effet permis de stopper la maladie et d’éviter la formation de métastases chez les volontaires.

« Jusqu’ici, les patients en stade III opérés n’avaient qu’à attendre pour savoir si le mélanome allait produit des métastases ou s’étendre, explique le Pr Georgina Long, principal auteur de ces travaux. Vivre avec une telle crainte les affecte, eux et leurs proches. »





Moins de métastases

Dans le premier cas, deux thérapies ciblées – le dabrafenib et le trametinib – ont été utilisées en adjuvant de la chirurgie et comparées à un placebo. Ces médicaments ciblent une mutation sur le gène BRAF, empêchant son activation. Et l’approche s’avère efficace, même à un stade III.

Sur les 870 patients traités pendant un an, récidives et métastases ont été prévenues chez la majorité des malades. Au bout de trois ans, le risque de rechute était réduit de 53 % chez ceux qui ont reçu une thérapie ciblée par rapport au groupe ayant reçu un placebo.

Grâce à la combinaison dabrafenib/trametinib, la survie globale à 3 ans s’élève à 86 % – contre 77 % au sein du groupe placebo. De même, les métastases sont moins nombreuses chez les patients traités avec un principe actif. Mais cette efficacité a un prix, celui des effets secondaires. Seuls 3 % des volontaires n’en ont pas souffert sous thérapie ciblée.