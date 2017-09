Phlébite, thrombose veineuse...

Les personnes de grande taille font plus d’accidents vasculaires

Les hommes et les femmes mesurant plus d'1m 80 ont davantage de risque de développer une thrombose veineuse que ceux d'1m60.

Les personnes de grande taille devraient surveiller leurs jambes de près, à en croire une étude récente parue dans Circulation : Cardiovascular Genetics. Ces travaux de l’hôpital universitaire de Malmö (Suède) montrent, en effet que plus la taille augmente, plus le risque de phlébite et de thrombose veineuse augmente.

Les médecins suédois se sont appuyés sur le suivi de plus de 1,6 million de leurs compatriotes nés entre 1951 et 1992 pour étudier l’influence de la taille sur le risque de caillots sanguins. Ils ont également étudié une cohorte de plus d’un million de femmes enceintes pour la première fois entre 1982 et 2012.



Un paramètre non modifiable

Il ressort de leur analyse que les hommes mesurant 1m 60 ou moins ont 65 % de risque en moins de souffrir de cette pathologie veineuse que des hommes de plus d’1m 87. Du côté des femmes, mieux vaut ne pas dépasser 1m 55. En effet, les femmes de plus d’1m 80 ont un risque accru de 69 % de thrombose veineuse par rapport aux femmes plus petites.

« La taille est un paramètre que l’on ne peut pas changer, a commenté le Dr Bengt Zöller, responable de ces travaux et professeur à l’université de Lund et de Malmö. Il est intéressant de noter que la taille de la population ne cesse de s’accroître, ce qui pourrait contribuer à l’augmentation de l’incidence des thromboses. »



Une pathologie grave

En France, environ 70 000 cas de thrombose sont rapportées chaque année. Les experts estiment que 2 % de la population sera victime de cette accident vasculaire. Un pathologie loin d’être anodine puisqu’elle peut provoquer un AVC ou un infarctus. « En 2006 5 065 décès avaient une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire pour cause initiale », indique la Fédération Française de Cardiologie.

Ce caillot dans les vaisseaux des jambes apparaît notamment après une chirurgie, lors d’un cancer, une immobilisation ou une hospitalisation. Chez les femmes, la grossesse et l’usage de pilule contraceptive sont les principales causes.