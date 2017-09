20 provinces sur 26 touchées

Choléra : l’OMS juge la situation préoccupante en RDC

Depuis fin juillet, plus de 24 200 personnes ont contracté le choléra et 528 en sont mortes. L'OMS a accordé plus de 300 000 euros au pays pour stopper l'épidémie.

WHO/Eugene Kabambi/Flickr WHO/Eugene Kabambi/Flickr

Publié le 10.09.2017 à 12h30