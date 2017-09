Partout dans le monde

Pollution : des fibres de plastique dans l’eau du robinet

En Europe, 72 % des eaux du robinet seraient contaminées. Une pollution omniprésente dont les effets sur la santé sont encore inconnus.

Le plastique, c’est fantastique. À tel point que nous l’utilisons à toutes les sauces. Depuis son invention, l’humanité en aurait produit 8,3 milliards de tonnes, d’après une étude publiée en juillet dans Science Advances. Une invasion que la planète ne semble pas apprécier. En retour, elle nous le fait manger. Ou plutôt, elle nous le fait boire.

Une enquête sur l’eau, menée par Orb Media dans 14 pays à travers le monde, n’est en effet pas rassurante. L’eau du robinet a été analysée, et des fibres de plastique ont été retrouvées dans 83 % des échantillons. Une pollution omniprésente qui nous touche directement.

L’Europe mieux lotie

En Europe, du plastique a été retrouvé dans 72 % des échantillons, le taux le plus faible de l’étude. À Jarkarta (Indonésie), il est et 76 %, à New Dehli (Inde), il monte à 82 %, et le record est co-détenu par le Liban et les Etats-Unis. Dans ces deux pays, 94 % des échantillons prélevés contenaient des fibres plastiques !

Celles-ci mesuraient entre 0,1 et 5 mm. Les prélèvements en contenaient en moyenne un peu plus de 4 par litre, mais certains plafonnaient à 54 particules par litre. Les échantillons les plus pollués ont été retrouvés aux États-Unis. En Europe, qui semble s’en sortir mieux que les autres continents, la densité moyenne est inférieure à 2 fibres par litre.

Une contamination omniprésente

Mais d’où viennent ces fibres ? Sans surprise, des bouteilles et des sacs en plastique et de tous les déchets que nous rejetons dans la nature. Mais pas seulement. Un lavage en machine peut disséminer dans les eaux usées jusqu’à 700 000 de ces fibres qui rentrent dans la composition des vêtements.

Les peintures de maison, de revêtements routiers ou de coques de bateau sont concernés. Les pneus de voiture, par l’usure, contribuent eux aussi. Une étude française parue en 2014 dans la revue Environmental chemistery avait montré qu’en région parisienne, entre 3 et 10 tonnes de microfibres de plastique tombaient chaque année du ciel.

La variété de produits et d’origines se retrouve dans la variété des fibres identifiées : polyéthylène terephtalate (PET), polyéthylène, PVC, polypropylène ou encore polystyrène se retrouvent dans nos verres. Des produits du pétrole plus ou moins dangereux. Le polyéthylène et le PVC seraient des perturbateurs endocriniens, alors que le polystyrène pourrait être cancérigène.