Fondé en 1916

Prix Lasker : l’action du planning familial récompensée

Le prix Lasker-Bloomberg pour le bien public est remis à Planned Parenthood. Ce planning familial permet de soigner plus de 2 millions d’Américains chaque année.

Le planning familial est centenaire. Aux Etats-Unis, il a soufflé ses cent bougies l’an dernier. Pour célébrer sa 101 année, c’est désormais le prestigieux prix Lasker qui est remis à cette institution. Souvent qualifié d’antichambre du prix Nobel, cette distinction salue des travaux de recherche fondamentale… mais aussi les avancées réalisées pour la santé publique.

Après avoir consacré Médecins Sans Frontières, la fondation Lasker met en avant le rôle majeur que joue Planned Parenthood dans la santé des Américains et d’autres populations. Car, non contente d’agir sur le sol des Etats-Unis, l’institution est aussi présente dans 12 autres pays d’Amérique latine et d’Afrique. Une action centenaire qui est à présent couronnée du prix Lasker-Bloomberg pour le bien public.





Des patients dans le besoin

Fondé en 1916 par Margaret Sanger, Planned Parenthood partage une longue histoire commune avec le couple Albert et Mary Lasker. En 1937 déjà, l’épouse de l’homme d’affaires – elle-même activiste dans le milieu de la santé – effectue une donation afin de soutenir l’activité des cliniques de santé sexuelle. Quelques années plus tard, le publicitaire propose le nom actuel de l’institution.

Depuis ces premiers pas, le planning familial américain a parcouru du chemin. Ce sont désormais 650 cliniques qui proposent des soins à plus de deux millions de citoyens. Contraception, suivi de la grossesse, examens de dépistage… Le champ d’action est large. Et nécessaire.

« Nous sommes sans doute le seul prestataire de soins pour des millions de nos patients », explique Cecile Richards, présidente de Planned Parenthood, dans une vidéo tournée pour l’occasion. De fait, trois quarts de la patientèle des cliniques sont composés de foyers aux revenus faibles.