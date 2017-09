Une affaire d’état

Outragés, piqués dans leur fierté, les Italiens ont réagi. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, et jusqu’au gouvernement ! Maurizio Martina, le ministre de l’Agriculture, a répondu au Guardian, qui avait repris le combat anti-prosecco du Daily Mail en listant les raisons d’abandonner ce vin italien.

Dans un tweet, effacé depuis, elle déclarait « Cher Guardian, dites la vérité : le prosecco donne aussi le sourire aux Britanniques ! S’il vous plaît, arrêtez les fake news ! »

Luca Zaia, le président de la région de Vénétie, y est aussi allé de son commentaire : « Ça n’a aucun sens. C’est comme s’ils disaient que la tarte Sacher (un gâteau allemand au chocolat, ndlr) donnait mal à l’estomac. L’idée selon laquelle le prosecco enlève le sourire me fait rire », a-t-il déclaré avec une pointe d’humour.

Une guerre du Brexit ?

L’affaire, qui prend de l’ampleur, prête en effet à sourire. Les échanges par presse interposée et réseaux sociaux sont finalement cordiaux, mais l’enjeu derrière la petite guerre n’est pas anodin.

Avec 40 millions de litres et 366 millions d’euros par an, le Royaume-Uni est le premier consommateur mondial de prosecco. Un débouché conséquent et en pleine expansion pour les producteurs italiens, qui ont misé sur le marché britannique, qu’ils refusent de voir disparaître.

Boris Johnson, l’ancien maire de Londres et aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, avait provoqué sourires et crispation sur le sujet. En 2016, lors d’une réunion avec Carlos Calenda, le ministre italien de l’Économie, il avait déclaré à propos du Brexit que, de toute manière, l’Italie accorderait à la Grande-Bretagne un accès au marché européen, car elle avait trop peur de perdre son marché du prosecco.

La guerre du prosecco cristalliserait-elle, sur un ton léger et crispé, les tensions autour du Brexit ? Carlos Calenda avait répondu, dans une interview sur Bloomberg TV : « OK, vous vendrez aussi moins de fish and chips. Mais je vendrai moins de prosecco dans un seul pays, alors que vous vendrez moins dans 27 ». Ambiance.

Vers un apaisement

Sur le plan médical, le syndicat des producteurs de prosecco s’est permis un commentaire, faisant remarquer qu’aucune étude scientifique ne venait étayer les paroles des experts. Le Dr Druian et le Pr Walmsley, à l’origine de la polémique, ne pensaient pas que leur intervention prendrait une telle ampleur.

« Avec la situation politique actuelle, on a cru que je prenais position sur le Brexit », s’est presque excusé le Dr Druian. Son confrère de préciser que le même genre de recommandations a été émis pour les sodas, le champagne et les smoothies maison. Le prosecco n’est donc pas stigmatisé.

L’Association britannique de dentisterie tente, elle, la conciliation : elle réfute l’idée de fake news, mais appelle tous les consommateurs à être « plus vigilants sur l’impact de toutes les boissons sur la santé orale ».

En attendant la réaction des Maisons de Champagne…