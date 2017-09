Esprit de contradiction

Ils ont aussi extrait une autre information. La moitié des participants pouvait céder à son envie de les imiter, alors que l’autre devait résister. Et, paradoxalement, ceux qui ne devaient pas bailler étaient finalement ceux qui le faisaient le plus, et qui rapportaient en avoir le plus envie.

Dans une autre expérience, les chercheurs ont volontairement excité le cortex moteur des participants avant de reproduire le test de contagion. Celle-ci était alors favorisée.

Inverser le mécanisme

Ces informations permettent de mieux comprendre le fonctionnement du réflexe, et donnent des éléments de compréhension pour d’autres phénomènes plus handicapants. En comprenant ce qui nous fait bailler, et ce qui déclenche cette envie irrépressible, elles pourraient aider les médecins à comprendre d’autres affections.

Ils pourraient par exemple trouver une manière de faire baisser cette excitabilité chez les personnes atteintes de la maladie de Gilles de La Tourette, afin de limiter la fréquence et l’intensité de leurs mouvements et paroles involontaires.

« En étudiant le bâillement contagieux, nous tentons de mieux comprendre les mécanismes cérébraux engagés dans les tics, ajoute le Pr Jackson. Si nous pouvions comprendre comment les altérations de l’excitabilité corticale déclenchent les désordres neuronaux, nous pourrions potentiellement les inverser ».