« Il a joué sans problème »

L’expérience a consisté en une succession de tests sur le patient afin de déterminer quelles zones du cerveau sont stimulées lorsque celui-ci joue de son instrument. Ceux-ci ont par ailleurs observé comment Dan Fabbio parvenait à jouer du saxophone alors que sa position d’opération (allongé sur le côté) comprimait ses poumons et altérait sa capacité respiratoire. Les chercheurs ont également tenu compte des profondes inhalations nécessaires pour jouer les longues notes, incompatibles avec une opération à crâne ouvert.

Elizabeth Marvin a donc suggéré au patient de jouer un morceau folk qui ne nécessite que de petites respirations, afin que cela n’endommage pas son cerveau pendant l’opération. Pendant que les chirurgiens lui retiraient sa tumeur, Fabbio a fredonné cet air et accompli toutes les tâches motrices et linguistiques déterminées au préalable par les neurologues qui l’ont opéré.

«Il a joué sans problème et quand il a terminé, toute la salle d'opération l'a applaudi. Cela m'a donné envie de pleurer. Ce fut l'un des jours les plus étonnants de ma vie, parce que j'avais l'impression que toute la formation que j'ai suivie avait le pouvoir de changer brusquement la vie de ce jeune homme, qui pourrait conserver ses capacités musicales », raconte Elisabeth Marvin.

Dan Fabbio n'est pas le seul musicien dont les capacités cérébrales ont été utilisées par les chirurgiens lors d'une opération importante. En juillet dernier, un guitariste indien qui souffrait de crampes en jouant de la guitare, au niveau du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire a subi une intervention neurologique.

Après avoir percé un trou dans le cerveau, les chirurgiens ont placé des électrodes à près de 9 cm de profondeur dans le cerveau, au niveau de la zone concernée. Le patient, sous anesthésie locale, jouait de son instrument pour vérifier que les médecins ne touchaient pas de zone sensible, et pour vérifier l’efficacité des brûlures pratiquées grâce aux électrodes. Pendant l’opération, le musicien a ressenti la présence d’une sorte de générateur allumé dans son cerveau, mais pas de douleurs. Et depuis, il a retrouvé toute sa dextérité.