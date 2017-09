Contrôles de la DGCCRF

Alimentation : le gouvernement durcit le ton sur les nanoparticules

L'inquiétude autour du dioxyde de titane a poussé le gouvernement à intensifier ses contrôles dans les denrées alimentaires.

Le gouvernement veut chasser les nanoparticules de notre assiette. Dans un communiqué publié ce jeudi, les ministres de la Transition écologique, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Economie ont annoncé un renforcement des contrôles dans les produits alimentaires. Cette décision fait suite à l’alerte lancée par plusieurs associations quant à la présence de dioxyde de titane (TiO2) dans les sucreries.

Les ministres rappellent « aux industriels leurs obligations de transparence et d'étiquetage sur la présence de nanomatériaux manufacturés dans les produits de consommation ». La réglementation européenne oblige, en effet, l’ajout de la mention [nano] après le nom de l’ingrédient.



Mention [nano] obligatoire

Or, force est de constater que la loi est peu ou pas appliquée. L’analyse de 18 produits, en majorité destinés aux enfants, par le magazine 60 millions de consommateurs révèle que cette mention n’apparaît jamais sur l’emballage. La France devrait donc durcir le ton. « Des premiers contrôles ont déjà pu être menés et ceux-ci vont se poursuivre de manière intensive au second semestre », indiquent les ministres concernés.

Les résultats obtenus par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront présentés au niveau européen afin de clarifier la réglementation actuellement en vigueur. Les conclusions de la DGCCRF seront également présentées aux Etats généraux de l’alimentation dont les travaux ont débuté cette semaine. Ce sera « l’occasion de débattre des usages des substances à l’état nano-particulaire dans l’alimentation, au regard des bénéfices attendus et des incertitudes sur le plan sanitaire », soulèvent les ministres.