Efficace sur les symptômes lourds

Des essais de phase II ont été menés à travers le monde. Ils montrent que 68 % des sujets atteints de PTDS ne manifestent plus de symptômes un an après le traitement administré pendant 12 semaines. Les sujets avaient été sélectionnés pour leur profil spécifique : atteints de stress post-traumatique chronique depuis 17 ans en moyenne, et résistants aux autres traitements.

« La structure de l’essai clinique de phase III vise à refléter celle des autres études », écrit la MAPS. Pendant une période de 12 semaines de traitement, les patients seront soumis à trois séances d’une journée, au cours de laquelle une dose de MDMA leur sera fournie ainsi qu’un accompagnement psychothérapeutique. En parallèle, l’essai prévoit 12 sessions thérapeutiques de préparation et d’intégration. Un groupe contrôle recevra un placebo pour cet essai randomisé.

« La phase III de cet essai commencera l’année prochaine et évaluera l’efficacité et la sûreté de la psychothérapie assistée par la MDMA chez des patients atteints de PTSD », explique la MAPS. L’étude aura lieu au Canada, aux Etats-Unis et en Israël. Dans un premier temps, 100 à 150 participants seront recrutés.