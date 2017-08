Niels Högel

Allemagne : un infirmier aurait tué jusqu’à 180 patients

Le meurtrier avait déjà été condamné pour un double homicide. Mais il en aurait beaucoup plus à son actif. Entre 90 et 180, selon les estimations.

L’Allemagne avait déjà fait face à son « Ange de la mort ». Stephan Letter, un infirmier de 38 ans, avait été condamné à la prison à perpétuité en 2006 pour le meurtre de 29 de ses patients. Mais une nouvelle affaire similaire suscite l’effroi Outre-Rhin.

Niels Högel, encore infirmier, aurait tué au moins 90 personnes, et peut-être jusqu’à 180, d’après les autorités allemandes. « Nous pouvons prouver au moins 90 meurtres, et il y en a au moins autant que nous ne pouvons pas prouver », a déclaré Arne Schmidt, responsable de l’enquête.

Ce nombre impressionnant a été obtenu après « 134 exhumations, et plusieurs centaines de témoignages », a-t-il précisé.

La main dans le sac

L’infirmier de 41 ans ne nuit plus depuis quelques années. Il a déjà été condamné à une peine de prison en 2008, puis à la perpétuité en 2015 pour deux meurtres, et quatre tentatives supplémentaires.

Les faits remontaient à 2005. Niels Högel avait été surpris en pleine action par une collègue, alors qu’il tentait d’administrer un produit non prescrit à l’un de ses patients de la clinique de Delmenhorst, à côté de Brême, dans le Nord du pays.

L’enquête avait alors été alimentée par plusieurs autres cas suspects, signalés par des personnes qui avaient des doutes quant au décès de leurs proches. Après exhumation des corps, trois meurtres avaient été confirmés, et dans deux cas supplémentaires, des injections avaient été désignées comme « cause possible » du décès.