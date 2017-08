A forte dose chez l'homme

L'excès de vitamines B6 et B12 associé à un risque de cancer du poumon

Les supplémentations en vitamines B6 et B12, prises à long terme, doublent le risque de cancer du poumon chez les hommes.

Une nouvelle étude rappelle les dangers de l’automédication. Des chercheurs de l’université de l’Ohio ont en effet identifié un lien clair entre les supplémentations en vitamine B12 et B6, et le risque de développer un cancer du poumon, mais seulement chez les hommes. Elles n’ont pas d’impact sur les femmes.

Ainsi, d’après leurs résultats, une supplémentation au long cours (10 ans), et à doses élevées, double le risque. Pour les fumeurs, ce risque est triplé, voire quadruplé pour la vitamine B12.

« Ces résultats soulèvent un problème qui mérite l’attention », estime Theodore Brasky, épidémiologiste spécialiste du cancer à l’université de l’Ohio, et auteur principal de l’étude, publiée dans la revue Journal of clinical oncology.

Risque quadruplé pour les fumeurs

Pour arriver à ces conclusions inquiétantes, les chercheurs ont utilisé les données d’une cohorte de plus de 77 000 personnes, recrutées entre 2000 et 2002, alors qu’elles étaient âgées de 50 à 74 ans. La cohorte avait été créée justement pour évaluer les effets à long terme des supplémentations en vitamines et en minéraux.

Après dix ans, les résultats de l’étude montrent, en détail, que la prise de vitamine B6 à des doses supérieures à 20 mg/jour augmente le risque de cancer du poumon de 82 %. Pour la vitamine B12, il grimpe de 98 % lorsque les doses dépassent les 55 microgrammes par jour.

Mais c’est chez les fumeurs que le risque est le plus spectaculaire. Il triple pour la vitamine B6, et quadruple pour la B12, prises aux mêmes doses que précédemment.