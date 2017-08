Immunothérapie PPOIT

Allergie à l’arachide : un traitement pourrait bien voir le jour

Un traitement pour les personnes allergiques à la cacahuète semble efficace sur la durée, quatre an après les premiers essais.

L’allergie à l’arachide est la première cause d’anaphylaxie, et l’une des principales causes de décès liés aux allergies alimentaires. En France, elle concerne plusieurs centaines de milliers de personnes, pour lesquelles chaque nouvel achat alimentaire ou repas pris à l’extérieur doit s’accompagner d’une grande prudence… et parfois d’une piqûre d’adrénaline en cas d’urgence.

Mais le calvaire pourrait bien s’achever pour tous les allergiques sévères. L’Institut de recherche australien Murdoch Children a développé une immunothérapie. Les premiers résultats cliniques dévoilés en 2013 avaient suscité l’espoir. Quatre ans plus tard, la majorité des personnes traitées sont toujours immunisées contre l’allergie, d'après une étude publiée dans le Lancet.

Deux tiers d’efficacité à long terme

Le traitement consiste en l’association d’un probiotique et d’une immunothérapie orale. Les enfants traités avaient reçu une combinaison de Lactobacillus rhamnosus, une bactérie que l’on retrouve dans certains yaourts et fromages à pâte molle, et d'une protéine d’arachide à doses croissantes, pendant 18 mois.

Après la première phase de tests, 82 % des enfants avaient bien réagi, et étaient devenus tolérants à la cacahuète. Quatre ans plus tard, la majorité d’entre eux (80 %) peut toujours manger des arachides sans problème. Au total, ce sont donc les deux tiers des enfants traités qui sont encore immunisés.