Circuit parallèle

Et les producteurs et fournisseurs ne se trouvent pas très loin. La Jordanie et l’Irak apparaissent comme les plus importants acteurs de ce marché, au vu des quantités importantes de BMK, un précurseur légal des amphétamines, officiellement importées. Cette molécule est notamment utilisée dans les détergents. Or au moment où la guerre en Syrie a éclaté, les produits détergents irakiens contenaient 50 % moins de BMK qu’auparavant. Le reste a pu être transformé en cachet d’amphétamines, suggère l’OFDT.

Des laboratoires clandestins ont également été identifiés dans des zones sous contrôle du régime syrien, ou d’un groupe affilié à Al-Qaïda. Dans un rapport de 2016, l’ONG Global Initiative against Transnational Organized Crime excluait toutefois toute implication de l’Etat islamique dans la production ou le trafic de cette drogue.

Pour l’OFDT, la conjugaison de ces faits et évènements « à contribuer à alimenter une série de rumeurs et d’allégations » autour de l’usage du Captagon dans les rangs de Daech. Aujourd’hui, aucun élément objectif et solide ne montre que les djihadistes se dopent au Captagon, conclut-il.