Décision de l'ANSM

Baclofène : les médecins regrettent le manque de concertation

Depuis le 24 juillet, les médecins n'ont plus le droit de prescrire le baclofène à haute dose. Une perte de chances pour certains patients.

Le baclofène ne pourra plus être prescrit à des doses supérieures à 80 mg/jour. Cette décision de l’Agence du médicament (ANSM) a été annoncée ce mardi 24 juillet et doit être appliquée dès aujourd’hui par les médecins. Sur les réseaux sociaux, les praticiens, les associations d’usagers et de prescripteurs dénoncent une décision brutale prise sans concertation avec les acteurs de terrain.

Pour l’ANSM, limiter la dose maximale est une mesure de précaution. Elle a fondé sa décision sur une étude menée par ses services, l’Assurance maladie et l’Inserm et présentée début juillet. « Les résultats montrent que le risque d’hospitalisation et de décès augmente très clairement avec la dose de baclofène prescrite, rappelle le Pr Michel Reynaud, joint par Pourquidocteur. Il faut en tenir compte. Mais cette étude rappelle aussi que peu de patients prennent des doses supérieures à 180 mg/jour. »



"Les médecins doivent se débrouiller"

Pour traiter leur dépendance à l’alcool, environ 3 % des patients reçoivent des doses dépassant les 180 mg/jour et pouvant aller jusqu’à 300 mg de baclofène. Des patients qui vont donc voir la posologie de leur traitement divisé par 2 ou 3 quasiment du jour au lendemain. « Les médecins ont reçu de nombreux appels de patients angoissés par cette annonce, indique Jean-Pierre Couteron, président de Fédération addiction. Et parmi eux, il y a des patients qui vont bien et qui sont suivis par leur médecin. Ce n’est jamais facile de modifier l’équilibre d’un traitement, surtout si ce dernier était bon ».

D’autant que la période ne s’y prête pas. « Nous sommes en plein milieu des vacances. Les médecins doivent gérer cette nouvelle décision en plus de celle de la codéine à un moment où certains cabinets sont fermés et que les centres de soins en addictologie sont en manque de personnels, regrette Jean-Pierre Couteron. L’ANSM a pris sa décision sans tenir compte des personnes qui doivent la mettre en œuvre, et les laisse maintenant se débrouiller ».