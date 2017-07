Vers un essai clinique

« Cette étude pré-clinique démontre la sécurité et l’efficacité de la micro-dystrophine et permet d’envisager le développement d’un essai clinique chez les patients, commente Caroline Le Guiner, auteure principale de l’étude. C’est la première fois que l’on parvient à traiter le corps entier d’un animal de grande taille avec cette protéine. De plus cette approche innovante permettrait de traiter l’ensemble des patients atteints de la myopathie de Duchenne quelle que soit la mutation génétique en cause ».

La prochaine étape est d’utiliser cette approche chez l’homme. « Pour mener un essai clinique, il faut qu’on soit capable de produire en grande quantité ce candidat-médicament car les doses administrées sont importantes ». Le laboratoire travaille d’ores et déjà avec sa plateforme industrielle YposKesi.

(1) En partenariat avec l’Université de Nantes et l’université Royal Holloway de Londres.