Virus présent dans les matières fécales

Hépatite E : un test salivaire s'avère très efficace

Pour dépister le virus de l’hépatite E, le test salivaire fait presque aussi bien que l’examen sanguin de routine. Il demande aussi moins de logistique.

L'ESSENTIEL Dans le monde, 20 millions de personnes sont infectées chaque année par l’hépatite E. 56 000 cas sont mortels. Les femmes sont particulièrement exposées aux complications : 30 % des décès après infection, contre 1 % en population générale. L’hépatite E se manifeste le plus souvent sous la forme d’une inflammation aiguë du foie. Les formes fulminantes, rares, menacent la survie du patient.

Un simple échantillon de salive suffira bientôt pour dépister une hépatite E. C’est la promesse de l’Ecole de santé publique de l’université Johns-Hopkins (Etats-Unis). Ses chercheurs sont à l’origine d’un test salivaire qui permet de repérer le virus. D’après leur première étude, publiée dans le Journal of Immunological Methods, ce système est presque aussi efficace que le test sanguin classique.

Le test salivaire mis au point aux Etats-Unis s’appuie sur un système différent de ceux analysant des échantillons de sang. Dans les deux cas, des antigènes permettent de détecter les anticorps associés à l’infection virale. Mais au lieu d’être attachés à une surface solide, ils sont reliés à des microbilles fluorescentes.





Un test au Bangladesh

Cette circulation accrue permet, sur le papier, de rencontrer davantage d’anticorps dans un liquide comme la salive. Encore fallait-il le confirmer en pratique. Pour cela, les scientifiques ont collaboré avec des médecins d’un centre de Dacca (Bangladesh), souvent sollicité pour des hépatites E.

141 patients ont fourni des échantillons de sang et de salive. Parmi eux, 76 consultaient à cause de symptômes évoquant une hépatite E. Les autres avaient été dirigés vers l’établissement pour d’autres raisons. Les liquides biologiques de tous ces participants ont été examinés à la fois avec un test sanguin, utilisant la méthode ELISA, et le test salivaire.

A l’issue des expériences, l’efficacité des deux approches est très similaire. La technique ELISA a permis de détecter 50 infections passées d’hépatite E et 17 cas en cours. Au sein du groupe asymptomatique, 28 contaminations passées ont aussi été signalées. Le test salivaire fait presque aussi bien. Il ne commet d’erreur que sur deux infections passées et quatre infections en cours.