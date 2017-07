Etude sur le rat

Alcoolisation foetale : deux molécules atténueraient les symptômes

Un antidiabétique et une hormone thyroïdienne permettraient de réduire les troubles cognitifs causés par l'exposition à l'alcool lors de la grossesse.

Deux médicaments connus et largement utilisés permettraient d’atténuer, voire de résoudre, les troubles de mémoire et les difficultés d’apprentissage induit par l'exposition à l’alcool au cours de la grossesse, rapporte une étude parue dans Molecular Psychiatry.

« Nous avons montré qu’il était possible d’intervenir après que l’alcool ait provoqué des dégâts. C’est énorme, s’est réjouie le Pr Eva Redei, responsable des travaux et professeure de psychiatrie à l’université Northwestern (Etats-Unis). Nous avons identifié un potentiel traitement pour les troubles liés à l’alcoolisation fœtale. Aujourd’hui, il n’en existe aucun ».



Hormone thyroïdienne et antidiabétique

Les chercheurs américains sont parvenus à ces résultats encourageants en étudiant des rats et leur progéniture. Ils ont cherché à évaluer l’efficacité de deux médicaments connus : la L-thyroxine, une hormone thyroïdienne, et la metformine, un anti-diabétique. Ils ont choisi ces molécules car la consommation d’alcool au cours de la grossesse diminue la production de cette hormone thyroïdienne chez la mère et l’enfant, et augmente leur glycémie. « Ces changements sont dangereux pour le développement du fœtus et sont en partie la cause des troubles de mémoire et d’apprentissage chez les enfants », a décrit la spécialiste.

Ainsi après avoir donné de l’alcool aux femelles en gestation, les scientifiques ont administré l’un ou l’autre de ces médicaments aux ratons juste après leur naissance. A l’issue d’un traitement de 10 jours, les scientifiques ont laissé les petits rats grandir et se développer.

Des tests de mémoire et d’apprentissage ont été effectués, et les résultats ont été comparés à ceux obtenus par des rats exposés in utero à l’alcool mais non traités. « Nous avons montré qu’à l’âge adulte, les deux médicaments ont réduit les déficits de mémoire ainsi que les modifications moléculaires causées par la consommation d’alcool maternelle », a indiqué le Pr Redei.