Présents dans tous les organismes

Phtalates : des risques cardiovasculaires chez les hommes

Les phtalates se retrouvent dans l’organisme de presque 100 % de la population. Et ils exposent à plusieurs maladies.

On connaissait leur impact sur le risque de développer des cancers et sur la reproduction. Certains d’entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Mais ce ne sont pas les seuls risques liés aux phtalates. L’exposition exposerait, en plus, à un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires ou de l’hypertension artérielle, mais aussi de diabète de type 2. Et cela, au moins chez les hommes.

C’est la conclusion d’une étude réalisée par des chercheurs de l’université d’Adélaïde (Australie). Ils ont analysé les taux de phtalates dans les urines chez 1 500 hommes âgés de 39 à 84 ans, qu’ils ont comparés aux maladies qu’ils ont développées.





Un risque presque doublé

Si aucun lien n’a été établi avec l’asthme ou la dépression, les résultats sont en revanche beaucoup plus inquiétants pour les autres maladies testées, notamment par l’ampleur des différences observées. Ainsi, les 25 % de personnes les plus exposées ont un risque accru de 78 % pour les maladies cardiovasculaires par rapport aux 25 % les moins exposées. Le chiffre monte même jusqu’à 84 % pour le diabète de type 2. Soit un risque presque doublé.

Pour l’hypertension, c’est un peu moins spectaculaire, mais pas négligeable : le risque est supérieur de 14 %. « Et en plus des maladies chroniques, une variété de marqueurs de l’inflammation du corps sont aussi associés aux niveaux de phtalates, explique le Pr Zumin Shi, épidémiologiste à l’université d’Adélaïde, et auteur principal de l’étude.





Perturbateur endocrinien

Et, en ajustant les statistiques pour éliminer l’impact de l’obésité, des facteurs socio-économiques, du tabagisme et de la consommation d’alcool, l’association des risques avec les phtalates subsiste.

Un impact que les chercheurs ne peuvent encore expliquer avec certitude. « Bien que nous ne comprenions pas encore les raisons exactes pour lesquelles les phtalates sont liées à ces maladies, nous savons que les produits chimiques ont un impact sur le système endocrinien, qui contrôle la libération des hormones et régule la croissance, le métabolisme, et le développement et la fonction sexuelles », ajoute le Pr Shi.