Qu’est-ce que la nouvelle convention va changer ?

Gilles Bonnefond : La convention va acter cette modification du mode de rémunération du pharmacien. Aujourd’hui, elle dépend de la marge commerciale, et nous souhaitons qu’elle soit plutôt axée sur le métier de pharmacien, et de son rôle dans l’accompagnement des personnes fragiles, âgées, des patients chroniques. C’est un repositionnement du métier de pharmaciens, qui ne sera plus un distributeur de boîtes, mais un professionnel de santé. L’USPO a voté à l’unanimité le projet et la FSPF a décidé de ne pas le signer. Ce qui suffit à le valider, les deux syndicats représentant chacun plus de 30 % de la profession.





À quoi va servir l’enveloppe ?

Gilles Bonnefond : Dans un contexte de baisse de prix, on souhaite sécuriser la rémunération des pharmaciens, pour que cette réforme soit mise en place sans mettre les pharmaciens en péril. Nous enlevons de la marge commerciale, et nous la transformons en honoraires. Et cette transition laisse 50 % de pharmaciens en perte, alors que 50 % vont y gagner.

Ce n’est pas possible, et c’est la raison pour laquelle nous avons besoin de cet investissement. Non pas pour revaloriser, mais véritablement pour mettre la réforme en place. Les actes à l’ordonnance vont engendrer un surcoût de 70 millions d’euros par an. Auxquels s’ajoutent d’autres postes de rémunération comme les honoraires de garde ou les indemnités pour le tiers payant. L’investissement de 280 millions sur trois ans me paraît être le minimum acceptable pour la réussite de cette réforme.