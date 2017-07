Des conditions de vie insupportables

Outre le stress psychologique, les victimes de la Shoah ont dû vivre dans des conditions de promiscuité extrême, ce qui favorise l’émergence de maladies infectieuses. Un environnement difficile auquel s’est ajoutée la famine dans les camps et dans les ghettos.

« De telles données soulignent l’importance d’en apprendre plus que les effets conjugués de l’exposition à plusieurs facteurs de risque, de manière intense et simultanée, sur le risque de cancer, comme ce fut le cas pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale », estime le Pr Siegal Sadetzki, qui signe ces travaux. Car des études précédentes l’ont montré : les survivants de l’Holocauste n’ont pas mené les mêmes vies que les autres après la libération. Ils vivent en moyenne 6 mois de plus que leurs contemporains.

Mais leurs enfants souffrent aussi plus de schizophrénie – et de formes plus graves – d’après une étude menée sur des Israéliens dont les parents ont connu les persécutions. Une exposition in utero a ainsi tendance à aggraver les symptômes.