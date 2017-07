Éliminer les détails parasites

Outre cette nécessité d’espace, l’oubli a aussi un intérêt essentiel pour l’intelligence. « Si vous tentez d’évoluer dans le monde et que votre cerveau amène continuellement des informations contradictoires, il devient difficile de prendre une décision éclairée », explique Blake Richards.

Ce principe est par ailleurs essentiel dans le développement de l’intelligence artificielle. C’est la régularisation : elle priorise l’information brute pour éliminer les détails spécifiques, afin d’ouvrir le champ de la décision.





Les informations qui comptent

Et plus nous évoluons dans un environnement changeant, plus les informations précises auront tendance à être oubliées. Lorsqu'un ami change de numéro de téléphone, nul besoin de retenir l'ancien. En revanche, il est plus important de retenir son propre numéro de sécurité sociale. Le cerveau fera la différence.

En terminant cet article, vous aurez d'ailleurs sûrement déjà oublié le nom des chercheurs, de leur université et quelques détails de leurs recherches, ainsi que le nom du journaliste écrivant ces lignes. Ce ne sont pas les informations les plus importantes. Même si, dans leur présentation brute, elles ne diffèrent pas tellement de l’information principale : pour se souvenir, le cerveau doit oublier.