Sondage

Cannabis : les jeunes partagés sur la légalisation

Les jeunes souhaitent une régulation contrôlée du cannabis., selon un sondage mené par 20 minutes.

Les jeunes, pas si permissifs en matière de cannabis. Loin de l’image d’une génération inconscience et libertaire, les 18-30 sont plutôt partagés sur la libéralisation de la marijuana en France, selon une étude OpinionWay pour 20 minutes, menée auprès de 987 internautes. Si un jeune sur deux se dit ainsi favorable à une légalisation de cette drogue, plus de la moitié des sondés (52 %) manifestent des réserves.

Par ailleurs, le régime de la légalisation est celui qui réunit le plus d’opinions favorables chez les jeunes : ainsi, 28 % des sondés opteraient pour la seule dépénalisation (décriminalisation de la consommation, sans organisation d’un marché licite), quand 23 % des jeunes préfèreraient que la consommation de la drogue reste interdite.





Conscients des risques

Les jeunes sont un peu plus nombreux qu’en population générale à souhaiter une régulation contrôlée du cannabis. Les enquêtes précédentes montraient que les Français étaient légèrement moins favorables à une légalisation, bien que ces données évoluent au gré des années.

Ces résultats sont intéressants parce que les jeunes constituent la population dans laquelle la prévalence de la consommation est la plus élevée. Or, on réalise que leurs usages ne conditionnent pas forcément leur conception.

Ainsi, les drogues, dont le cannabis, constituent pour 24 % des sondés un des dangers les plus importants pour les 18-30 ans. Les témoignages recueillis par le quotidien auprès des jeunes montrent ainsi qu’ils ont conscience des risques liés à la marijuana. « Le danger du cannabis est de penser que parce que l’accoutumance est moins forte et que les effets ne sont pas trop forts ce n’est pas une "drogue" », explique ainsi Rosalie.