Opium et coca

ONU : le marché mondial des drogues prospère

Le rapport mondial des Nations unies sur les drogues montre que les marchés de l’opium et de la coca ont prospéré en 2015.

La production mondiale d’opium et de coca a fortement augmenté en 2015, selon le dernier rapport annuel de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le document montre que le marché mondial des drogues « prospère » et « se diversifie ». De fait, si la récente actualité a été marquée par l’émergence des nouvelles drogues de synthèse, les drogues traditionnelles – opioïdes et cocaïne – n’ont pas connu de coup d’arrêt, loin s’en faut.

Ces drogues « restent très préoccupantes », peut-on ainsi lire. Quelque 250 millions de personnes les ont consommées au moins une fois en 2015. Cela représente 5 % de la population adulte mondiale.





Hausse de la production afghane

En 2016, la production mondiale d'opium a augmenté d'un tiers par rapport à l'année précédente, apprend-on. Un phénomène dû à la hausse de la production afghane et favorisé par de meilleures conditions météorologiques. L'ONUDC estime qu’en 2016, le commerce illicite des opiacés afghans a rapporté environ 150 millions de dollars, sous forme d'impôts sur la culture du pavot et sur le trafic d'opiacés, aux groupes armés.

Toutefois, la production mondiale d’opium, établie à 6 380 tonnes, reste inférieure d'environ 20 % par rapport au pic atteint en 2014, et s’approche de la valeur moyenne des cinq dernières années.





Epidémie américaine

C’est aux Etats-Unis que l’on trouve des préoccupations majeures liées aux opioïdes. La quantité d’héroïne saisie a « fortement augmenté en 2015 », selon le rapport qui évoque une « véritable épidémie ». Près d’un quart des décès liés à la drogue dans le monde ont lieu dans le pays et cette mortalité est majoritairement liée aux opiacés. « Les overdoses ont plus que triplé entre 1999 et 2015, passant de 16 849 à 52 404 par an », peut-on lire.

Quant à la cocaïne, la tendance est également à la hausse. Après avoir longtemps diminué, la culture de la coca a augmenté de 30 % entre 2013 et 2015, principalement en Colombie, premier producteur mondial.

La consommation semble également augmenter aux Etats-Unis, tout comme en Europe, où « l'analyse des eaux usées de certaines villes signale une augmentation » d'au moins 30 % entre 2011 et 2016.