Faux infarctus

Les enregistrements erronés présentaient le plus souvent une « inversion des ondes T » et un « sous-décalage du segment ST ». « L’inversion des ondes T est un signe non spécifique, mais peut indiquer la présence d’une maladie coronarienne, et le sous-décalage du segment ST est révélateur d’un probable infarctus », précise le Dr Sok-Sithikun Bun, cardiologue à l’hôpital Princesse-Grace à Monaco, où a été réalisée l’étude.

Et il y a peu de doute sur l’origine de ces anomalies. La principale différence entre les deux groupes de femmes résidant dans la présence ou non de prothèses mammaires. Les cardiologues monégasques pensent qu’elles en sont à l’origine. « Parmi les explications possibles, nous pensons que les implants forment une sorte de barrière, qui perturbe la transmission des signaux électriques vers les électrodes de l’électrocardiographe. »





Pas significatif

Ces résultats étonnent le Dr Patrick Assyag, cardiologue à l’hôpital Saint-Antoine (Paris). « Dans mon expérience, je n’ai jamais remarqué d’anomalie liée aux prothèses mammaires, explique-t-il. L’échocardiographie pose plus de problèmes, il faut trouver une incidence différente pour observer le cœur, mais pas avec l’ECG. Aucune recommandation ne va dans ce sens.

C’est vrai que si l’on cherche bien, on trouve toujours une anomalie, il peut y avoir de petites modifications de l’espace intercostal, qui induisent de très légères anomalies, mais rien de significatif. »

Le Dr Bun, de son côté, recommande que les femmes porteuses d’implants préviennent leur cardiologue de leur présence, avant un ECG. Il pense aussi qu’il serait opportun de réaliser l’examen avant toute opération d’augmentation mammaire, et d’en conserver les résultats. En cas de nécessité, ils pourraient servir de référence.