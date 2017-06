Mauvais calcul

Les médecins, ainsi que les associations de patients, ne nient pas l’efficacité modeste de la visco-supplémentation par l’acide hyaluronique. Ils estiment néanmoins qu’elle suffit à repousser la pose de prothèses de genoux. Dérembourser ces médicaments serait donc un mauvais calcul. À la fois d’un point de vue thérapeutique, mais aussi économique.

L’Assurance maladie, qui économise en première intention 68 millions d’euros par an, pourrait perdre beaucoup plus. La pose de prothèse coûtant entre 7 000 et 13 000 euros, contre seulement 120 euros pour l’injection, la facture pourrait s’élever à 800 millions d’euros par an.

Chaque année, 700 000 injections d’acide hyaluronique sont pratiquées, en seconde intention après l’échec des anti-inflammatoires et des antalgiques. Elle permet de lubrifier le genou, et ainsi d’en améliorer la mobilité, et donc de limiter la douleur. Leur déremboursement laisse les patients avec peu de recours, entre les AINS et le paracétamol qui se sont révélés peu efficaces, les opioïdes et leurs effets secondaires, et la prothèse de genou.