Migrants

Calais : le Défenseur des droits dénonce des "conditions de vie inhumaines"

Absence d'abris, suppression des points d'eau, traque... Les migrants de la Jungle de Calais subissent "des atteintes aux droits fondamentaux".

Officiellement, la Jungle de Calais a été démantelée. Mais dans la réalité, les migrants qui rêvent de l’eldorado britannique sont toujours là. Des hommes, des femmes et des enfants qui « subissent des conditions de vie inhumaines », dénonce une nouvelle fois le Défenseur des droits, Jacques Toubon.

En visite sur place le lundi 12 juin, ses services ont constaté « des atteintes aux droits fondamentaux d'une exceptionnelle et inédite gravité ». Les 500 à 600 exilés toujours présents dans le camp dormiraient à même le sol. Les plus chanceux ont reçu un sac de couchage des associations toujours mobilisées. « La volonté de ne plus voir de migrants à Calais conduit à ce que plus aucun abri ne soit toléré », analyse le Défenseur des droits.

Autre moyen de dissuasion : la suppression des points d’eau. Les migrants ne peuvent plus se laver et boire de l’eau. « Se laver et boire de l'eau est leur principale demande », relaye le compte-rendu de la visite. A cela s’ajoute une distribution de repas très limitée, car les associations sont « entravées et menacées » par les pouvoirs publics.