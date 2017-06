Absence de suivi médical

Une diversification alimentaire qui n'a jamais été mise en place par les parents du petit Lucas. Le couple a expliqué avoir opté pour les laits végétaux, car il pensait que leur bébé était intolérant au lactose et au gluten, et que la mère ne produisait pas suffisamment de lait. Or ces troubles n’auraient jamais été constatés par un médecin, selon le ministère public qui avait requis une peine de 18 mois de prison. Les parents auraient refusé de voir un médecin alors que plusieurs membres de la famille avaient constaté que l’état de santé de l’enfant se dégradait, a précisé la RTBF.

Lors du procès, le procureur a avancé que les parents ne s’étaient pas inquiétés du fort amaigrissement de leur enfant. L’avocat du couple a argué que ses clients « n'ont jamais réalisé que la situation était préoccupante ou alarmante ».